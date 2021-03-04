شكرا لبحثكم عن خبر مصرع قيادي حوثي وعدد من مرافقيه غربي تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي قيادي حوثي وعدد من مرافقيه مصرعهم، خلال مواجهات عنيفة خاضتها القوات الحكومية والمقاومة ضد عناصر المليشيا استمرت منذ منتصف ليلة الثلاثاء وحتى ظهر امس الأربعاء، بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وأكد مصدر ميداني، أن القيادي الحوثي المكنى "أبو حاتم"، لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه بنيران القوات الحكومية والمقاومة في قرية القاعدة بجبهة الأشروح غرب المحافظة.

وسيطرت القوات الحكومية على جبل عقاب الاستراتيجي وحررت قرى "القاعدة، المدافن، الرحبة، وحمره".

وأشار المصدر إلى أن المواجهات مستمرة ولكنها انتقلت الآن إلى منطقة "الكويحة" لقطع خط إمداد مليشيا الحوثي الإرهابية إلى جبهة الكدحة.