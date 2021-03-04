شكرا لبحثكم عن خبر أطفال ونساء قتلى الحوثيين يتسولون وإجبار أراملهم على الزواج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمر مئات الأسر ممن لقي أبناؤهم أو معيلهم مصرعهم في جبهات القتال في صفوف مليشيات الحوثي، بأوضاع معيشية صعبة، ولجأ أغلب أفرادها للتسول بعدما تنصلت المليشيات من وعودها برعاية أسر قتلى عناصرها.

وقالت مصادر محلية لوكالة "خبر"، إن مليشيا الحوثي تغرر على القبائل والمواطنين وتجبرهم على إرسال أبنائهم للقتال في صفوفها وتقدم لهم وعوداً كاذبة بأنها ستهتم بهم وتدعمهم وفي حال قُتِلوا ستقوم باكرام أسرهم.

وأضافت إن مئات الأسر التي أرسلت أبناءها في صفوف الحوثي ولقوا حتفهم، أصبحوا مشردين ومتسولين لا يجدون قوت يومهم، وإن أبناء قتلى المليشيات ممن لا ينتمون للسلالة أصبحوا يتسولون في الشوارع، وبعضهم لجأ للسرقة والأعمال غير المشروعة للحصول على ما يطعمون به أسرهم.

وأوضحت المصادر أن أرامل قتلى المليشيات يتم إجبارهن على الزواج من عناصر حوثية، غالبيتهم يلقون حتفهم وتزويجهن من آخرين فور انتهاء عدتهن الشرعية، وكشفت عدد من ارامل عناصر المليشيا أنهن تزوجن أكثر من زوج خلال عام واحد فقط.

وقالت زوجة أحد قتلى المليشيا لوكالة "خبر"، إن المشرف المسؤول عن زوجها أجبرها على الزواج منه فور انتهاء عدتها عقب مقتل زوجها.

وأشارت إلى أن أرامل عناصر المليشيا يجبرن على الزواج، أو يدفعهن أوضاعهن المعيشية الصعبة للتسول مقابل توفير الخبز لأطفالهن.

وأضافت إن شقيقتها أجبرت على الزواج مرتين عقب مقتل زوجها، وتم تهديدها بأنها ستتسول في حال رفضت الزواج.