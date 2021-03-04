تعز: 23 إصابة بكورونا خلال اسبوعين والمختبر المركزي يناشد توفير المحاليل

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا مدير المختبر المركزي بتعز، أحمد منصور، وزارة الصحة والمنظمات الدولية إلى سرعة توفير الأجهزة والمحاليل، بما يتناسب مع ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وسجلت محافظة تعز 23 إصابة جديدة بكورونا خلال اسبوعين، منها حالة وفاة.

وشدد مدير المختبر المركزي في تصريح لقناة "يمن شباب"، على ضرورة "توفير بعض المستلزمات والأجهزة لوحدة الـ PCR في محافظة تعز".

وأشار إلى أن المختبر قام برفع خطاب إلى وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية؛ خاطبناهم سرعة توفير محاليل بما يتناسب مع المتغيرات التي تحصل في هذا الفيروس".

وأكد أن محافظة تعز تشهد عجزًا كبيرًا في الأجهزة والمحاليل. وقال: "لدينا جهاز وحيد في محافظة تعز منذ العام 2020، لم نلتقى أي أجهزة جديدة، فيما يخص جهاز او وحدة الـ PCR".