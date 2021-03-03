العوج يبحث مع بعثة البنك الدولي تقييم ودعم تنمية قطاع الاتصالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع بعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة كبير أخصائي التطوير الرقمي في البنك الدولي نعومي هيلوود، تقييم ودعم تنمية قطاع الاتصالات.



وجرى خلال اللقاء التطرق إلى أهمية تنمية قطاع الاتصالات ومدى ارتباطه بالخدمات الأساسية المختلفة المتصلة بحياة المواطنين، وجهود تنمية المجالات التقنية والرقمية، واستعراض جهود تحديث الهوية الرقمية وإيجاد أنظمة وآليات عمل مستقبلية مع مجموعة البنك الدولي والقطاع الخاص اليمني في إطار مساعي خلق اقتصاد رقمي.

واستعرض الوزير العوج، الرؤى والخطط الحكومية الطموحة للنهوض بقطاع الاتصالات، والتحديات التي تواجهه والاحتياجات اللازمة لدعم البنية التحتية والقدرات المؤسسية والبشرية لمختلف المؤسسات والجهات التابعة لقطاع الاتصالات .. مؤكدا الحاجة لدعم الاستثمار من خلال إشراك القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية للاتصالات.

وتطرق إلى توجه الحكومة بشأن مناطق ومبادرات الاستثمار في قطاع الاتصالات، ودور وزارة الاتصالات بهذا الصدد عبر تقديم التراخيص القانونية والرقابية، وتقديم تسهيلات المحافظ الرقمية وإنشاء هيئة تنظم عمليات الاتصالات ونقل مهام التمويل ونقل الخدمة إلى القطاع الخاص الغير محتكر وعبر المنافسة المختلفة مقابل رسوم معينة، مما يسهل تطوير قطاع الاتصالات بصورة سريعة وفعالة.

من جانبها تحدثت رئيسة بعثة البنك الدولي نعومي هيلوود، حول أهداف تقييم قطاع الاتصالات وسُبل تقديم الدعم لسوق الاتصالات .. منوهة بوضوح رؤية وزارة الاتصالات للمرحلة المقبلة، ودورها في تنمية العديد من القطاعات الخدمية والمحورية الاقتصادية.

حضر اللقاء من الجانب الحكومي رئيس المكتب الفني بوزارة التخطيط والتعاون الدولي المهندس شعيب الصغير، ورئيس مجلس إدارة شركة تيليمن المهندس طارق بكران، ومدير شركة عدن نت المهندس منصور الوليدي ورئيس المكتب الفني بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس وائل طرموم.