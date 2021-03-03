توزيع 700 كسوة شتوية بالمهرة بتمويل مركز الملك سلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، ووكيل المحافظة صالح بن عليان، اليوم، المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية، الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة.



وثمن نيمر الدعم الكبير لمركز الملك سلمان للإغاثة، وتدخلاته في مختلف القطاعات..موضحا أن الكسوة الشتوية ستسهم في تخفيف الأعباء على الأسر الأشد احتياجا.

فيما أوضح مدير مكتب ائتلاف الخير أيمن مزيون، أن المشروع سيوزع 700 كسوة في مديريات الغيضة وحات وقشن.