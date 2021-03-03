الوزير البكري يناقش دعم أنشطة دائرة الرياضة العسكرية وأوضاع الرياضة في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير دائرة الرياضة العسكرية في وزارة الدفاع العميد ركن محمد جعبل، دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تنفذها دائرة الرياضة العسكرية في الوحدات والألوية .



وفي اللقاء، أشاد وزير الشباب والرياضة، بالجهود التي تبذلها دائرة الرياضة العسكرية بوزارة الدفاع واهتمامها بالنشاط الرياضي العسكري .. مؤكداً إستعداد الوزارة دعم انشطة دائرة الرياضة العسكرية فنيًا والمتمثلة في تجهيز الملاعب والحكام وحتى المشاركة في الإشراف على المسابقات والبطولات..منوهًا على ضرورة أن تنال الرياضة العسكرية حقها من الاهتمام والمتابعة، باعتبارها من المؤسسات الرائدة رياضيًا في البلد.

من جانبه ثمن العميد جعبل اهتمام وزارة الشباب والرياضة ودعمها اللامحدود لقطاع الرياضة العسكرية .. مشيراً إلى إن الدائرة العسكرية تعكف على إقامة بطولة كروية لجميع الألوية العسكرية.

إلى ذلك، ناقش الوزير نايف البكري مع مدير عام مكتب الشباب والرياضة في أبين، أحمد صالح الراعي، اوضاع الرياضة بالمحافظة وسبل الارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي في أنديتها.

وأستمع الوزير البكري إلى مجمل الهموم والمشاكل التي تعاني منها رياضة المحافظة والمتمثلة في شحة الموارد والإمكانيات، بالإضافة إلى التدمير الذي طال معظم البنى التحتية جراء الحرب التي شنتها مليشيا الإرهاب والتطرف (الحوثية)، على المحافظة صيف عام 2015.

وأشار البكري إلى الطاقات والمواهب الشبابية التي تمتلكها محافظة أبين وينبغي صقلها والإهتمام بها .. مضيفاً ان الوزارة ستنفذ عدد من المشاريع في المحافظة خلال العام الحالي والمتمثلة في استكمال تأهيل وإعادة ملعب الشهداء والصالة الرياضية بالعاصمة زنجبار، والنظر في رفع مخصصات الأندية وفق ما هو متاح وممكن.

حضر اللقاء رئيس نادي حسان المهندس، مختار الشدادي .