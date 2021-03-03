محافظ شبوة يدعو أئمة وخطباء المساجد لتوعية المجتمع بمخاطر ظاهرتي الثأر والمخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا محافظ شبوة محمد بن عديو، العلماء وأئمة وخطباء المساجد إلى ضرورة ترشيد الخطاب الديني وإعادة إحياء رسالة المسجد وتعزيز دوره في توعية المجتمع بمخاطر ظاهرتي الثأر والمخدرات.



كما أشاد المحافظ بن عديو خلال لقائه معهم بحضور وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق ومدير عام مكتب الأوقاف في شبوة الدكتور قائد الشريفي، بمواقف أبناء شبوة ورجال الدين المناهضة لمشروع المليشيا الحوثية الإمامية المدعومة من إيران والتي تسببت بأكبر نكبة في تاريخ اليمن.

وأكد محافظ شبوة، أن معركة مأرب هي معركة الدفاع عن الوطن والهوية والجمهورية .. مدينا بأشد العبارات استهداف المليشيا الحوثية التابعة لإيران الأحياء السكنية في محافظة مأرب التاريخ والشموخ بالصواريخ الباليستية.

واستنكر ضرب الحوثيين عرض الحائط بدعوات إيقاف الحرب على محافظة مأرب الباسلة والصامدة والرفض القطعي لمساعي إحلال السلام في اليمن التي مزقتها بالحروب والأمراض وتسببت في تشريد أبنائها وقتلهم وتجويعهم.