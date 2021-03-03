شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة أحمد سالم بلفقيه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى حسن وحسين ومحمد بلفقيه، عزاهم فيها بوفاة والدهم أحمد سالم بلفقيه الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية ونشاطه السياسي، معربا عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل بلفقيه، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.