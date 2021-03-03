إجتماع في عدن يناقش الاجراءات التنفيذية لإلغاء القرار 16 المتعلق بالهيئة العامة لتنظيم شوون النقل البري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش إجتماع عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة، نائب وزير النقل ناصر شريف، متابعة سير الإجراءات التنفيذية للقرار الوزاري المتعلق بإلغاء القرار رقم(16) للعام 2018م بشأن تبعية الموانئ البرية .



وتطرق الاجتماع الى ما ترتب عليه من إنجازه خلال هذه الفترة وفق ماتضمنه تنفيذ إلغاء القرار رقم 16 بإعادة تبعية الموانئ البرية لنشاط الهيئة والذي صدر إيقاف العمل به خلال العام الجاري 2021م من قبل وزير النقل.

وفي الاجتماع، شدد نائب وزير النقل على مضاعفة جهود اللجنة والتواصل المستمر والإسراع في التنفيذ لمعالجة الاشكاليات الناجمة من القرار السابق .. مشدداً على ضرورة تفعيل حساب الهيئة في البنك المركزي اليمني لايداع إيرادات المنافذ البرية فيه بما يسهم في تطوير هذا القطاع .. مطالباً بإعداد تقرير تفصيلي لمستوى الإنجاز وسعي الوزارة على تقديم كافة التسهيلات وتذليل الصعوبات و أي عوائق في هذا الجانب لتسهيل مهام اللجنة.

من جانبهما أكد الوكيل المساعد لقطاع النقل البري فضل العبادي رئيس اللجنة والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري علي محروق ،أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الشأن وتقوم بواجبها على أكمل وجه ..مستعرضاً آليات عمل اللجنة والخطوات التي تم إنجازها لتطبيق القرار رقم 16 لسنة 2021م بما يكفل من تطوير وتحديث مجالات النقل البري ومواكبة التطورات الحديثة رغم الصعوبات الراهنة التي تمر بها البلاد.

الى ذلك، تفقد نائب وزير النقل ناصر شريف، إدارات وأقسام الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري المركز الرئيسي والفرع بعدن .

واطلع من مدير عام فرع الهيئة بعدن فارس شعفل على سير العمل والصعوبات التي تعترض نشاط الهيئة والفروع والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.