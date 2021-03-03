رئيس الوزراء يتابع سير المعارك والاداء البطولي للجيش الوطني والمقاومة في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تابع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، سير المعارك في جبهة تعز والاداء البطولي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز، مشددا على ضرورة استمرار العمليات العسكرية والميدانية حتى رفع الحصار المفروض على المدينة واستكمال تحرير المحافظة من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وأكد رئيس الوزراء خلال اتصالات هاتفية اجراها اليوم مع محافظ تعز نبيل شمسان، وقائد محور تعز اللواء خالد فاضل، على أهمية هذه المعركة وعظمة التضحيات والبطولات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتقدير الشعب والحكومة لتضحياتهم الجسيمة.. لافتا ان المعركة التي يخوضها الشعب اليمني ضد مليشيا الحوثي ومشروعها العنصري التابع لايران هي معركة وطنية و عروبية ولا بد من الانتصار فيها.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ تعز وقائد المحور الى تقرير حول التقدمات الميدانية التي تم احرازها شرقي وغربي مدينة تعز، والمواقع التي تم استعادتها من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية.. مؤكدين استمرار المعركة والمعنويات العالية لابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.