وكيلة وزارة الشباب تؤكد حرص الوزارة على دعم نشاط المرأة في مختلف المجالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت وكيلة قطاع المرأة بوزارة الشباب والرياضة نادية عبدالله، حرص الوزارة على تقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لنشاط المرأة في مختلف المجالات.



وأشادت الوكيلة، في افتتاح الدورة التدريبية في مجال الخياطة، تنظمها مؤسسة عدن للفنون والعلوم بالشراكة مع منظمة انتر سوس، وبدعم من مملكة هولندا، بإقامة هذه الدورة التي تساهم في حماية المرأة في اليمن وتعزيز دورها في المجتمع.

وتهدف الدورة التي تشارك فيها 15 امرأة، الى اكساب المشاركات مهارات تمكنهم في تحسين مصدر الدخل والاكتفاء الذاتي.