تدشين حملة لإزالة عشوائية الحافلات الصغيرة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن القائم برئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري علي محروق، ومدير إدارة المرور بعدن العقيد جمال ديان، اليوم، حملة إزالة مظاهر الازدحام المروري التي تسببت بها حافلات النقل الصغيرة بدءا بمحطة جولة السفينة في مديرية الشيخ عثمان.



وأوضح محروق، أن الحملة تهدف الى إعادة تنظيم عملية النقل البري بعدن بعد الازدحام الكبير والعشوائية التي تسببت به حافلات النقل الصغيرة، مشيرا إلى أن الحملة ستستمر حتى تستكمل باقي محطات الركاب في عدن.

ولفت الى أن هيئة تنظيم النقل تدرس وضع خطة لتنظيم شبكة خطوط نقل الركاب بالسيارات والحافلات الصغيرة بعدن، بهدف تحسين منظومة نقل الركاب وتقنين عملها وإحكام السيطرة على عشوائية النقل.