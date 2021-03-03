تدشين مشروع غرس 800 شجرة بمدارس مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، اليوم، مشروع غرس 800 شجرة بمدارس مدينة مأرب، الذي ينفذه صندوق النظافة والتحسين، بمناسبة يوم الشجرة العالمي.



وخلال التدشين اشار الوكيل الباكري، الى ان المشروع دشن بغرس شجرة في نفس مكان سقوط الصاروخ البالستي، الذي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية على مدرسة الميثاق في شهر سبتمبر الماضي أثناء الاحتفال الذكرى ال58 لثورة سبتمر المجيدة..معتبراً أن تدشين هذه الحملة هي رسالة من مأرب، بانه في الوقت الذي تزرع مليشيا الحوثي الارهابية، الألغام، وترسل الموت لملايين المدنيين، فإن محافظة مأرب تغرس الأشجار وتزع الحياة والأمل في نفوس اليمنيين.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لصندوق النظافة بمأرب محمد عطية، أن المشروع يشمل غرس 800 شجرة في عدد من مدارس مدينة مأرب، لما لها من أثر بيئي وصحي على الطلاب ولإضفاء المظهر الجمالي في المدارس المستهدفة.