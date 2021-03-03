وسط تزايد نسبة الجريمة.. العثور على شاب مشنوقاً بمديرية بعدان شرق إب

المنامة - ياسر ابراهيم - عثر مواطنون، الأربعاء، على شاب عشريني مشنوقاً في إحدى البلدات بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل ارتفاع نسبة الجريمة في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وقالت مصادر محلية في مديرية بعدان "شرق"، إن الأهالي عثروا على الشاب "عكاف موفق هدوان" من أبناء منطقة الحرث، مشنوقاً في منزله في ظروف غامضة.



وأضافت: لم يُعرف بعد ماإذا كان الشاب قد قُتل بفعل فاعل أم أنه انتحر، وسط ترجيح للرواية الأخيرة.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ارتفاعاً متزايدا ًفي جرائم القتل مع انتشار واسع للسلاح، كما سجلت المحافظة أكبر نسبة في أعداد المنتحرين خلال السنوات الماضية لظروف غالبيتها اقتصادية ونفسية.



