مأرب.. تدشين مشروع غرس 800 شجرة في المدارس

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، الأربعاء، مشروع غرس 800 شجرة بمدارس مدينة مأرب، الذي ينفذه صندوق النظافة والتحسين، بمناسبة يوم الشجرة العالمي.



وخلال التدشين أشار الوكيل الباكري، إلى أن المشروع دشن بغرس شجرة في نفس مكان سقوط الصاروخ البالستي، الذي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية على مدرسة الميثاق في شهر سبتمبر الماضي أثناء الاحتفال الذكرى ال58 لثورة سبتمبر.



واعتبر أن هذه الحملة هي رسالة من مأرب، بأنه في الوقت الذي تزرع مليشيا الحوثي الارهابية، الألغام، وترسل الموت لملايين المدنيين، فإن محافظة مأرب تغرس الأشجار وتزع الحياة والأمل في نفوس اليمنيين.



من جانبه أوضح المدير التنفيذي لصندوق النظافة بمأرب محمد عطية، أن المشروع يشمل غرس 800 شجرة في عدد من مدارس مدينة مأرب، لما لها من أثر بيئي وصحي على الطلاب ولإضفاء المظهر الجمالي في المدارس المستهدفة.

