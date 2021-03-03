شبوة.. تخرج دفعة جديدة من قوات الأمن الخاصة

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت محافظة شبوة، الأربعاء، حفل تخرج الدفعة الخامسة من منتسبي قوات الأمن الخاصة المستجدين.



جاء ذلك خلال حفل خطابي واستعراضي بحضور المحافظ محمد بن عديو وقائد محور عتق العميد عزيز العتيقي وقائد اللواء 21 ميكا العميد جحدل حنش وقائد شرطة المحافظة العميد عوض الدحبول ومندوب التحالف العربي بالمحافظة، وقائد القوات الخاصة العميد عبدربه لعكب.



وخلال الفعالية جرى تقديم عروض حية باستخدام الذخيرة وعمليات اقتحام لمواقع افتراضية للعدو.





وأكد العميد الدحبول في كلمة له، أن هذه الدفعة تمثل إضافة إلى الدفع السابقة لقوات الأمن الخاصة والتي ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وتنمية المحافظة.



وقال إن "المؤسسة الأمنية على كامل أهبة الاستعداد للدفاع عن المحافظة وحماية مكتسباتها وقطع كل الأيادي التي تحاول أن تمتد للنيل من شبوة او تنميتها خدمة لأطراف خارجية".



وأضاف الدحبول أن "شبوة ستظل مع الدولة والنظام رافضة مشاريع المليشيات سوى في شمال الوطن أو جنوبه"، لافتاً إلى الاصطفاف الكلي مع محافظة مأرب ودعمهم حتى يتم دحر المليشيات الحوثية منها.





وتابع مدير شرطة شبوة: "معركتنا اليوم هي مع المليشيات الكهنوتية الإمامية المدعومة من إيران والتي تشن هجماتها المستمرة على محافظة مأرب أحد قلاع الجمهورية والتي تعد اليوم حائط الصد الأول ضد المليشيات".



وأشار إلى أن شبوة ورجالها يقفون إلى جانب أبناء مأرب حيث تشارك طلائع من أبناء شبوة ضمن الجيش الوطني للدفاع عن مأرب.



