شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو|صحفي يكشف معلومات عن وساطه اجبرت احمد علي لإصدار بيانه واعترافه بالشرعية. .... والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الصحفي اليمني المستقل اكرم الفهد ان وزير الخارجيه الحالي احمد بن مبارك قاد وساطه ناجحه على الاقل في أولى خطواتها بين الشرعيه{الرئيس} وبين احمد علي عبدالله وافق الاخير بإصدار بيان اعترف فيه بشرعية الرئيس هادي .

وأضاف الفهد في فيديو على قناته علي يوتيوب التي يتابعه فيها مايقارب ٦٠ الف متابع ان هناك خطوات ستتبع هذا البيان سيكون من جهه الشرعيه قد تكون بالاستيعاب الكامل للمؤتمرين رجال ٢ديسمير وهذا كان من مطالب احمد علي أضافه الى اخر الخطوات التي تتمثل مخاطبة مجلس الأمن برفع العقوبات عن احمد ووالده .

وكشف الفهد ان هناك ايضا خطوات تتعلق بترتيب الصف المؤتمري برئاسة هادي وسيكون لأحمد صالح دور فيه وسيعقد مؤتمر عام لاتمام ذلك وسيكون في عدن او حضرموت لكن قد يستغرق هذا وقت طويل وليس بوقت قريب لان الخطوات التي تسبق هذا كبيره وان الثقه ليست موجوده بشكل كبير .

وقد اصدر نجل صالح بيان قبل أيام اعترف به بشرعيه هادي واسرد جمله من المواقف تتعلق باااحمد علي من ٢٠١١ الى الان . وقد تزامن هذا البيان بعد زياره استمرت لأيام لوزير الخارجيه الدكتور أحمد عوض بن مبارك للعاصمه الاماراتيه ابو ظبي والمقيم فيها احمد من سنوات. للمشاهده اكثر للتفاصيل من قناة الزميل اكرم الفهد . علي الرابط التالي.