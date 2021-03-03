شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي بنيران الأبطال في جبهة المشجح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غربي محافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" ان أكثر من 43 عنصرًا حوثياً لقوا مصرعهم وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات".

وأضاف" أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر مخزن أسلحة ومدرعة تابعة للمليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، كما استهدف بغارات أخرى تجمعات حوثية في مواقع متفرقة في المشجح، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات".