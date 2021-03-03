شكرا لبحثكم عن خبر 8 محافظات يمنية غير محررة تطالب الرئيس بتحرير الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب مسؤولين من 8 محافظات غير محررة الرئيس عبدربه منصورهادي الغاء اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة ،والدعوة لعقد اجتماع مجلس الدفاع الوطني واعلان التعبئة العامة لتحرير صنعاء والحديدة وكامل المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي. كما طالبوا الرئيس هادي تحريك كافة الجبهات القتالية وتعزيزها بألوية عسكرية لدحر مليشيا الحوثي واستكمال تحرير اليمن

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