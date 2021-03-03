شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو: شاهد كتيبة حوثية تقع في قبضة الشرعية بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قامت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والتي تخوض معارك شرسة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في مأرب بأسر كل من تبقى من ما يسمى كتيبة الموت الحوثية.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر أسر قوات الجيش لمن تبقى من هذه الكتيبة بعد أن قاموا بالهجوم على مواقع في مأرب، ومعظم الذين تم أسرهم هم من صعدة وذمار.