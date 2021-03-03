شكرا لبحثكم عن خبر مصادر اعلامية: معين عبد الملك يغادر الحكومة في تعديل حكومي مرتقب برغبة امريكية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تفيد أنباء غير مؤكدة عن تعديل مرتقب على حكومة الكفاءات السياسية اليمنية التي تم الاعلان عنها في الثامن عشر من ديسمبر الماضي.

وطبقا للأنباء فإن الرئيس هادي يجري مشاورات مع التحالف ومكونات سياسية يمنية، لإتمام هذا التعديل.

وتزامن الكشف عن هذه الترتيبات مع وصول وفد المجلس الانتقالي الجنوبي الى العاصمة السعودية الرياض لاستكمال المشاورات بما يخص التعديل الحكومي وباقي الملفات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الرياض.

وتسود توقعات بأن يشمل التعديل الحكومي ورئيس الوزراء وأربع حقائب اخرى هي وزارة المالية، والنفط، والكهرباء والدفاع إضافة إلى رئاسة وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي اليمني.

وتفيد الأنباء أن الاسماء المتداولة حول رئاسة الوزراء تدور حول نبيل الفقيه، وعبدالعزيز جباري الذي قدم اسمه المبعوث الاميركي الجديد لدى اليمن بالاضافة الى الدكتور احمد عوض بن مبارك وزير الخارجية الحالي وتم ترشيح محمد بن همام محافظ للبنك المركزي اليمني.

وأكدت المصادر أن لقاء جمع الرئيس هادي بالأمير خالد بن سلمان والمبعوث الامريكي الجديد الذي طالب من الرئيس اجراء إصلاحات شاملة لتهيئة الأجواء لمرحلة السلام ومكافحة الفساد وتحقيق والاستقرار.