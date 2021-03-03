شكرا لبحثكم عن خبر فيديو // الناشطة ابودنيا تهاجم العزي وتتحداه ينزل مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعت الناشطة الحقوقية المعروفة ابتسام أبو دنيا ،عبدالملك الحوثي وحسين العزي وباقي القيادات الانقلابية إلى الخروج من مخابئهم والألتحاق بما يسمونه جبهات الجهاد.

وطالبت في فيديو جديد لها كل نساء ورجال اليمن بالكف عن إرسال أبنائهم للقتال في صفوف مقاولي المشروع الإيراني في اليمن بقيادة حسن أيرلو.

ونبهت أبو دنيا النساء من الوقوع في فخ التبرع بالذهب والحلي باسم الجبهات التي يستغلها الحوثيون في زيادة أرصدتهم الخارجية وصرفياتهم البذخية وإرسال عائلاتهم وأبنائهم للتمتع بها وتعليمهم خارج البلاد.

وحذرت من ترويج حسين العزي لكذبة أنهم لا يزالون في بداية التحشيد.. مشيرة إلى مأزق جماعتهم العسكري وأنهم يظللون الناس لأرسال أبنائهم واحبتهم إلى المحرقة .. مطالبة إياه بالخروج من تحت البطانية والاختباء بدل التغرير بالبسطاء واستغفالهم.

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وطالبت أبو دنيا عبدالملك الحوثي وحسين العزي وباقي القيادات بالاقتداء بعلي بن أبي طالب والحسن والحسين الذين كانوا في مقدمة الصفوف وليس مختبئين وسط المغارات والجروف وترك أبناء الناس يموتون من أجل العنصريين وإيران.

وكانت الناشطة ابو دنيا قد تعرضت للاعتداء بالضرب ،من قبل مسلحين حوثيين، العام الماضي بعد ان اقتحموا منزلها في صنعاء، بسبب انتقاداتها لممارسات الجماعة الانقلابية.