شكرا لبحثكم عن خبر كورونا يتخذ مساراً شديداً لدى المدخنين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال البروفيسور شتيفان أندرياس إن فيروس كورونا يتخذ مساراً شديداً لدى المدخنين، وقد يصل الأمر إلى حد الوفاة.

وأوضح طبيب أمراض الباطنة والرئة الألماني أن التدخين يُلحق ضرراً بالأهداب الموجودة بالرئة، والتي تعد بمثابة سلة مهملات الرئة؛ حيث إنها تعمل على توجيه المخاط وبقايا البكتيريا لأعلى بحيث يمكن طردها عبر السعال.

كما يتسبب التدخين في حدوث التهابات في المسالك التنفسية، وبالتالي تستقر الفيروسات والبكتيريا فيها بسهولة ويسر.

وتنطبق هذه المخاطر على السجائر الإلكترونية أيضاً. ولتجنب هذه المخاط الجسيمة ينبغي الإقلاع عن التدخين، مع اتباع إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والمتمثلة في التباعد الاجتماعي وغسل اليدين جيداً بانتظام وارتداء الكمامة.