شكرا لبحثكم عن خبر العمالقة تشتكي من مهاجمة الحوثي للسكان في حيس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - موقع العمالقة:

عاودت المليشيات الحوثية الإرهابية، اليوم الأربعاء 3 مارس، ارتكاب سلسلة من الانتهاكات السافرة تمثلت بقصف واستهداف الأعيان المدنية في مدينة حيس جنوب الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

وذكرت مصادر محلية أن المليشيات جددت قصف منازل المواطنين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بصورة عنيفة.

وأضافت المصادر أن المليشيات فتحت النار من أسلحتها نيران أسلحتها الرشاشة مختلفة العيارات صوب الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، ما أثارت الهلع في صفوف المواطنين الآمنين في منازلهم لا سيما النساء والأطفال.

وكانت المليشيات الحوثية -المدعومة من إيران- قد قصفت مساء أمس الثلاثاء مدينة حيس، بقذائف مدفعية هاون أودت بحياة مواطن وأصيب شقيقه بجروح بالغة، في سياق جرائمها الوحشية بحق المدنيين الأبرياء بالحديدة.