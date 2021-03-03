نزوح أكثر من 14400 فرد داخل مأرب جراء المواجهات مع المليشيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

الخليج 365 ـ مأرب



أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة، الأربعاء، نزوح أكثر من ألفي أسرة خلال 3 أسابيع من المعارك مع الحوثيين، في محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن). وقالت الوحدة التنفيذية، في بيان لها، إنه "تم رصد نزوح 2059 أسرة، تتكون من 14 ألفاً و413 فرداً، جراء المواجهات في محافظة مأرب، منذ 6 فبراير/شباط الماضي، وحتى نهاية الشهر". وأضافت إن "هؤلاء نزحوا إلى مناطق أخرى آمنة في محافظة مأرب، أبرزها مديرية صرواح، ومدينة مأرب عاصمة المحافظة". وناشد التقرير المنظمات الدولية الإغاثية "التحرك العاجل لتقييم وضع النازحين والتخفيف من معاناتهم". ومنذ السابع من شباط/ فبراير الماضي، تشهد جبهات القتال في محافظة مأرب معارك عنيفة، حيث يسعى الحوثيون للتقدم نحو مركز المحافظة الغنية بالنفط، والمعقل الرئيس للقوات الحكومية تكبدت المليشيات خلالها خسائر غير مسبوقة جراء المقاومة الشرسة التي تواجهها من قبل قوات الجيش والقبائل المساندة لها في المعارك.