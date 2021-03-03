المليشيا تقتحم منزل الشيخ الأحمر في محافظة عمران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

الخليج 365 ـ عمران



اقتحمت مليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء، منزل الشيخ القبلي وعضو المجلس المحلي بمديرية حوث محافظة عمران، نواف عبدالكريم الأحمر، قبل أن تصيبه بطلق ناري وتختطفه إلى جهة مجهولة. وقالت مصادر قبلية، إن سرية مما تسمى بقوات التدخل السريع، مكونة من 8 أطقم مدججة بالسلاح، اقتحمت منزل الشيخ الأحمر، في منطقة الخمري، التابعة لمديرية حوث، وقامت بإطلاق النار. وبينت المصادر، أن الشيخ الأحمر قرر مواجهة مليشيا الحوثي بعد اقتحام منزله، مما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة، قبل أن يتم اختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة وهو ينزف. وأضافت، أن الاقتحام جاء بذريعة أن الشيخ يأوي في منزله من وصفتهم مليشيا الحوثي بـ "المرتزقة" العائدين من محافظة مأرب. ومنذ شهر مارس من العام المنصرم، وحتى فبراير الماضي، أقدمت المليشيا على تصفية نحو 12 شيخاً قبلياً من الموالين لها، متخذة العديد من الأساليب والحيل الماكرة للتخلص منهم.