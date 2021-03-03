مقتل 3 أطفال في محافظة إب جراء انفجار قنبلة يدوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

الخليج 365 ـ إب



قتل ثلاثة أطفال، الأربعاء 3 مارس 2021م، جراء عبثهم بقنبلة يدوية في إحدى مناطق محافظة إب (وسط اليمن). وقالت مصادر محلية لوكالة خبر، إن ثلاثة أطفال قتلوا جراء عبثهم بقنبلة يدوية وجدوها على قارعة الطريق أثناء عودتهم من مدرسة الميثاق في المرزوم بمنطقة السحول. وأضافت المصادر إن الأطفال الثلاثة لقوا حتفهم فور انفجار القنبلة اليدوية بعد عبثهم بها. ولفتت المصادر أن الضحايا هم: نجلا فواز البشاري وثالث نجل وليد المصيف.