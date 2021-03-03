المقاومة الجنوبية والشعبية تصد هجوماً حوثياً واسعاً في حيفان تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص



صدت المقاومة الجنوبية والشعبية، الأربعاء 3 مارس/ آذار 2021م، هجوماً واسعاً لمليشيا الحوثي الإرهابية، في جبهة حيفان جنوبي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن). ووفق مصدر عسكري، اندلعت مواجهات عنيفة بين الطرفين، أثناء مهاجمة مجاميع لمليشيا الحوثي الإرهابية من محاور عدة، مواقع تتمركز فيها المقاومة في سلسلة جبال عيريم. وتمكنت المقاومة من صد الهجوم الحوثي عقب المواجهات التي استخدمت فيها مختلف الأسلحة الخفيفة المتوسطة والثقيلة. وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من العناصر الحوثية المهاجمة قبل أن يلوذ البقية بالفرار. وأشار المصدر إلى أن المليشيا تحشد عناصرها في ذات الجبهة، مرجحاً تجدد المواجهات في أية لحظة.