22 مليار درهم.. كيف أنقذت الإمارات حياة اليمنيين؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 مارس 2021

كشفت تقرير، أن إجمالي المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات لليمن بلغ 22 مليار درهم، خلال الفترة من أبريل 2015 حتى فبراير 2020.



وكانت من أبرز المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب اليمني تقديم مساعدات لدعم البرامج العامة، بقيمة 10.83 مليار درهم (2.95 مليار دولار أمريكي)

وتضم المساعدات تأهيل المدارس والمستشفيات، وتأمين الطاقة، وإعادة بناء المطارات والموانئ، ومد الطرق وبناء المساكن، وغيرها من المشاريع التي بلغت حد تأمين مصادر الرزق لشرائح متعددة من الشعب اليمني كالأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

والجدير بالذكر أن الفترة منذ أبريل 2015 حتى يومنا شهدت تعاونًا وشراكة إماراتية مع المنظمات الأممية والإنسانية العالمية، لضمان توحيد الجهود وتأمين الوصول إلى الشرائح والمحافظات اليمنية كافة.