شكرا لبحثكم عن خبر توجيهات حكومية باصلاح محطة الكهرباء القطرية في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ترأس معالي وزير الكهرباء والطاقة الدكتور انور كلشات المهري اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021م اجتماعا موسعا بمقر الوزارة لمدراء التوليد والإدارات الفنية المعنية ، بحضور وكلاء الوزارة ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبدالقادر باصلعة وقيادة محطة الحسوة 2 لمناقشة لمناقشة تأهيل وإصلاح المحطة وعدد القضايا.

الاجتماع الذي يأتي في إطار جهود قيادة وزارة الكهرباء والطاقة لرفع القدرة التوليدية في المحطات الوطنية ومواجهة أحمال الذروة الصيفية القادمة، وقف أمام وضع المحطة القطرية وإعادة تشغيلها وفقا لتوجيهات رئاسة الوزراء وعلى ضوء العروض المقدمة من شركة بترومسيلة وشركة G.T لإجراء أعمال الصيانة على المحطة، إضافة إلى مناقشة التفاصيل المتعلقة بالمحطة القطرية وضرورة صيانتها سعيا لإعادتها للخدمة لتشكل إضافة للمنظومة تزامنا مع قدوم فصل الصيف وازدياد الطلب على الطاقة.

وأكد الوزير كلشات على أهمية تكثيف جهود جميع إدارات التوليد والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأعمال المناطة بها ، لافتا إلى ضرورة رفع درجة الاستعداد لمواجهة أعباء الصيف القادم وسرعة دراسة العروض المقدمة وتقديم الملاحظات الفنية عليها والخروج بتقرير متكامل حول أعمال الصيانة للمحطة في ضوء العروض ورؤية المختصين بالوزارة وصولا لرؤية متكاملة تمكن من وضع المعالجات الفنية المطلوبة وتنفيذ الصيانة بالشكل المناسب بنا يضمن إعادة تشغيل المحطة القطرية بكفاءة عالية.

كما تطرق الاجتماع إلى قضية صيانة المحطة القطرية ، واستمع معالي الوزير من المختصين إلى الملاحظات والرؤى المتعلقة بإعمال الصيانة ، موجها المعنيين سرعة البت في العروض وتقديم التقرير اللازم بشأن كافة الاستنتاجات واستيعاب كافة الملاحظات انطلاقا من مسؤوليات الوزارة تمهيدا لعرض التقرير على رئاسة الوزراء لإتخاذ ما يلزم .. وشدد الوزير على الإسراع في انجاز التقرير وضرورة تكامل الجهود بين قطاعات الوزارة والتعامل بمسؤولية إزاء ما تتطلبه المرحلة في ظل الظروف التي يمر بها البلد.

حضر الاجتماع المهندس أمجد مانا نائب المدير العام لكهرباء عدن لشؤون التوليد، والمهندس محمد ثابت الأبيض مدير التوليد، والمهندس محمد مقبل ، والمهندسة ياسمين وزير ، والمهندس عارف الرشيدي، والأستاذ محمد الحميضة مدير عام مكتب وزير الكهرباء والطاقة، وعدد من المعنيين.