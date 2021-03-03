شكرا لبحثكم عن خبر سفير إيران يصفح شيخ مؤتمري من أعضاء حكومة بن حبتور الانقلابية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كشف ناشطون يمنيون عبر حساباتهم الشخصية في تويتر عن قيام حكم صنعاء الايراني ايرلوا بصفع شيخ قبلي داخل السفارة الايرانية بسبب تحديده موقف من الحرب بمأرب وعدم رغبته بارسال مقاتلين .
وقالت المصادر ان ايرلوا يواجه ضغوطات بعد الهزيمة بمأرب الذي يحاول يعوضها وتسرع بالصفع وان المشائخ غضبت توعدت بالرد على الاهانة .
وذكرت الانباء ان الشيخ حسين حازب هو من تعرض للصفع حسب ناشطون
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