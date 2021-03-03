شكرا لبحثكم عن خبر سفير إيران يصفح شيخ مؤتمري من أعضاء حكومة بن حبتور الانقلابية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف ناشطون يمنيون عبر حساباتهم الشخصية في تويتر عن قيام حكم صنعاء الايراني ايرلوا بصفع شيخ قبلي داخل السفارة الايرانية بسبب تحديده موقف من الحرب بمأرب وعدم رغبته بارسال مقاتلين .

وقالت المصادر ان ايرلوا يواجه ضغوطات بعد الهزيمة بمأرب الذي يحاول يعوضها وتسرع بالصفع وان المشائخ غضبت توعدت بالرد على الاهانة .

وذكرت الانباء ان الشيخ حسين حازب هو من تعرض للصفع حسب ناشطون