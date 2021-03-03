شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تحرج قوات طارق بالقول : أن التوقف عن معركة تحرير الحديدة بسبب اتفاق استوكهولم مجرد ذريعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك إن توقف القوات المتواجدة على أطراف مدينة الحديدة عن المعركة ليس مرتبطاً بشكل أساسي باتفاق استوكهولم الذي وافقت عليه الحكومة الشرعية وأن هذه القوات تستطيع التحرك دون مراعاة التزامات الحكومة الشرعية.

وشكك وزير الخارجية في مقابلة تلفزيونية على قناة الامارات، مساء الاثنين أن يكون اتفاق استوكهولم هو السبب في توقف معركة الحديدة موضحاً أن الحكومة الشرعية لديها التزام تجاه اتفاق استوكهولم والقوات المتواجده هناك ليست معنية بالتزامات الشرعية مشيرا الى أن التوقف عن المعركة بسبب اتفاق استوكهولم مجرد ذريعة.

وطالبت قوات طارق في اكثر من مناسبة اعلامية بالساح لها بتحرير الحديدة من خلال انهاء اتفاقية ستوكهولم.