شكرا لبحثكم عن خبر بالعباءة والحجاب.. “شاهد” أحدث ظهور للجين الهذلول وهي في طريقها للمحكمة يلفت الأنظار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وثق مقطع فيديو متداول في السعودية أحدث ظهور للناشطة السعودية المفرج عنها قريبا لجين الهذلول، حيث كانت في طريقها للمحكمة لحضور جلسة جديدة تخص قضيتها.

محاكمة لجين الهذلول

وظهرت لجين الهذلول وفق المقطع وهي تسير في الشارع وفي يدها أوراق وملفات، يبدو أنها تخص قضيتها.

واللافت كان ظهور لجين بالعباءة السوداء السعودية والحجاب فوق رأسها، في مشهد غير معتاد منها.

ونشرت الفيديو أيضا شقيقة لجين، لينا وأوضحت أن أختها بالمقطع كانت في طريقها لحضور جلسة استئناف في العاصمة الرياض.

فيما قالت علياء الهذلول شقيقة لجين، أيضا في وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، إن لجين ستدخل قاعة محكمة الاستئناف المتخصصة من باب الأحرار.

وأضافت في تغريدة على تويتر : “مطالبها لجين هو الاعتراض على تفسير التهم والإدانة المبنية عليها وكذلك طلب رفع حظر السفر عنها وعن جميع أفراد العائلة”.

الافراج عن لجين الهذلول

ويشار إلى أن السلطات القضائية في السعودية، كانت قد أفرجت عن الهذلول في العاشر من شهر فبراير الماضي.

وفي 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر القضاء السعودي حكمه بإدانة الناشطة السعودية بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر. مع وقف التنفيذ لسنتين و10 أشهر.