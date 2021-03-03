قائد جبهة الكسارة: ابناء المحافظات الجنوبية يتقدمون الصفوف دفاعا عن مأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال قائد جبهة الكسارة بمحافظة مأرب محمد عبدالله الحمزة ان ابناء المحافظات الجنوبية يتقدمون كافة جبهات محافظة مأرب دفاعا عن المحافظة.
واكد الحمزة المعروف بابو منيرة ان قوافل المقاتلين من محافظات جنوبية لاتزال تصل تباعا.
واشار في تصريح لصحيفة عدن الغد ان القوات الموالية للحوثيين تكبدت خسائر كبيرة.
ودعا الحمزة الى دعم جهود المقاتلين في مأرب مؤكدا ان معركة مأرب هي معركة كل اليمنيين.
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