شكرا لبحثكم عن خبر الردفاني :بسقوط مأرب سيلتف الشمال كله خلف الحوثي دفاعا عن الوحدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الكاتب السياسي أياد الردفاني ان الاعتقاد بانه في حال ماسيطر الحوثي على محافظة مأرب بإنه سيتوجه للحوار مع القوى المطالبة بالانفصال اعتقاد خاطئ. واكد الردفاني ان الحوثي وفي حال سيطرته التامة على المحافظات الشمالية سيكون امامه مشروع السيطرة على المحافظات الجنوبية من بوابة الدعوة لحماية الوحدة اليمنية. وأضاف بالقول :" ما يجهله ولا يدركه الزبيدي وكثير من الجنوبيين أنه بعد سقوط مأرب كما "يتمنون " سيلتف الشمال "كله " خلف الحوثي الذي سيصبح حامل راية الدفاع عن الوحدة ، ولذلك فأن الحوثي لن يلتفت إلى دعوة الزبيدي للحوار بل أن حديث الزبيدي هدية سقطت من السماء للحوثي ليثبت وحدويته وعدم التفريط بالثوابت الوطنية اليمنية .

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