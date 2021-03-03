شكرا لبحثكم عن خبر المحافظ يتفق مع النفط على سعر جديد للبترول بعدن بداية من اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر اعلامة أن شركة النفط بعدن ستضخ كمية من مادة البترول إلى السوق المحلية. وقالت المصادر أن الضخ سيبدأ خلال ساعات من الآن وذلك عقب تدخل المحافظ أحمد لملس لإيجاد حل لأزمة الوقود في عدن. وأشارت المصادر أن المحافظ اتفق مع قيادة شركة النفط على ضخ كمية من مادة البترول بسعر جديد حيث سيباع اللتر بـ400 ريال والـ20 لتر بـ8000 ريال. وأكدت المصادر أن هناك ارتفاعا عالميا في سعر المشتقات النفطية بالإضافة إلى تدني صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والذي تسبب برفع سعر البترول.

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