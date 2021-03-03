تعز.. السلطة المحلية تستعيد عدد من القطع الأثرية (صور)

المنامة - ياسر ابراهيم - تسلمت اللجنة المكلفة من السلطة المحلية بتعز، بمتابعة الأثار المفقودة، اليوم الثلاثاء، قطع أثرية من قسم شرطة الباب الكبير في المدينة القديمة جنوب غربي اليمن.



وقال مدير قسم شرطة الباب الكبير النقيب محمود الشرعبي لـ"يمن شباب نت"، إن "عددا من المواطنين اعادوا قطعا أثرية تعود بعضها للدولة الحميرية وأخرى للدولة القتبانية بعد جلسات لإعادة الثقة بين المواطنين والأمن".



وكشف الشرعبي عن ضبط عصابة بحوزتها 14 سيفا أثرياً كانت تحاول تهريبها الى خارج المدينة، مؤكدا أن إدارة القسم سلكت الطرق القانونية وأحالت ملفاتهم والمضبوطات الى نيابة الأموال العامة.





ونُهبت كثير من المقتنيات الأثرية خلال فترة الحرب من المتحف الوطني معظمها مازالت مفقودة.



في حين لم تتوصل اللجنة إلى نتيجة نهائية بعدد القطع الأثرية المنهوبة.



