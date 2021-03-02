شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة المناضل علي ناصر الهيثمي. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل علي ناصر الهيثمي.



واشار الرئيس في برقيته الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وادواره الاجتماعية واصلاح ذات البين.

وعبر الرئيس في برقيته الى اولاد واهل وذوي الفقيد عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.