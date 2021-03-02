بدء تشغيل الخط التجريبي لكهرباء شقرة في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت اليوم في محافظة أبين عملية تشغيل الخط التجريبي لكهرباء شقرة بعد انقطاع دام ما يقارب العام بسبب الحرب التي شهدتها المديرية مؤخراً .



وأوضح محافظ أبين، اللواء أبوبكر حسين سالم، لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان أعادة تشغيل هذا الخط جاء بعد جهود بذلها فنيوا وعمال المؤسسة العامة للكهرباء خلال الفترة الماضية اثمرت عن إصلاح جميع اعمده الكهرباء من من جعار الى شقرة .. مشيداً بكل الجهود التي بذلت من مؤسسة كهرباء ابين والخيرين لاعادة اصلاح الشبكة ورفع معاناة ابناء شقرة .

واضاف أن الجهود سوف تتواصل لرفع المعاناة عن شقرة وتحسين مختلف الخدمات الاخرى.