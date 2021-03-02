حضرموت: تشكيل لجنة إغاثية دعمًا لصمود الجيش والمقاومة في مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة إغاثة في وادي حضرموت برئاسة الوكيل بن شرمان، دعماً لصمود الجيش الوطني في مأرب في لهجمات مليشيا الحوثي الانقلابية.

جاء ذلك خلال اجتماع، برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري لمناقشة أوجه التدخلات الممكنة لمنظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت والصحراء، لمساعدة سكان محافظة مأرب المتضررين جراء الحرب الهمجية التي تشنها مليشيا الحوثي على المحافظة .

وثمن وكيل المحافظة الأدوار الميدانية والملاحم البطولية الأسطورية التي يجسدونها الأبطال في أرض المعركة وما يبذلونه من تضحيات جسيمة في سبيل الدفاع عن الشرعية والعقيدة.

يأتي هذا الاجتماع، استجابة لنداء الاستغاثة الذي وجهته القيادة السياسية للسلطة المحلية بالمحافظة لدعم أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة مأرب نتيجة الاعتداء الغاشم من قبل مليشيا الحوثي.

وكان أبناء محافظة حضرموت قد سيّروا أمس الإثنين، قافلة غذائية دعمًا للجيش الوطني والمقاومة في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.