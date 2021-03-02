الإمارات: أمننا والسعودية لا يتجزأ ونتضامن مع المملكة ضد الهجمات الحوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكدت الإمارات، الثلاثاء، أن أمن السعودية وأمنها كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة يعتبر تهديداً لها.



وأعربت الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، في المنطقة الجنوبية بالسعودية، بطائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأشارت الإمارات إلى أن "استمرار ومواصلة هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها.

وعبرت الإمارات عن دعمها للسعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وكان التحالف العربي في اليمن أعلن عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية.

وقال التحالف، الذي تقوده السعودية، الثلاثاء، إن دفاعاته نجحت في تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون.

وأشار التحالف، في بيان، إلى أن "محاولات اعتداء مليشيات الحوثي على المدنيين تمثل جرائم حرب".