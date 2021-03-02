شكرا لبحثكم عن خبر "أرضية مشتركة" تنفذ أولى جلسات المجموعات البؤرية لتحديد المجتمعات المستهدفة في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / أنوار العبدلي

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أولى جلسات المجموعات البؤرية لتحديد المجتمعات المستهدفة في مديرية تبن والتي تنفذها منظمة البحث عن أرضية مشتركة ضمن مشروع تعزيز التكيف والتماسك الاجتماعي من خلال الاستجابة المتكاملة للمجتمعات الضعيفة في اليمن .

المشروع يأتي بتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر منظمة اكتد "ACTED" حيث نفذت أولى هذه الجلسات النقاشية " البؤرية" التي أدارها كل من ضابطي المشروع الأستاذ محمد عبدالوالي والأستاذ يوسف عبدالله في قرية عبر بدر شرق مديرية تبن بمجموعتين منفصلين بحضور عدد من مواطنين ومواطنات المنطقة من مختلف الشخصيات والفئات .

وخلال الجلسة البؤرية عرض الحاضرين العديد من المشاكل المجتمعية والاقتصادية والخدماتية التي تواجه المجتمع المستضيف والفئات الأخرى من نازحين وعائدين وما أوجدته من آثار بوضع عدد من الأسر وخاصة الضعيفة من نازحين ومهمشين والأشد فقراً .

هذا وأوضح ضابط المشروع أستاذ محمد الوالي بأن هذه الجلسة التي تم تنفيذها اليوم تعتبر اولى الجلسات المجموعات البؤرية وستعقبها جلسات أخرى يوم الخميس القادم من هذا الاسبوع ويوم الأحد من الاسبوع القادم في مناطق أخرى بمديرية تبن بمحافظة لحج .

مشيراً بأن هدف تنفيذ هكذا جلسات بؤرية نقاشية لمعرفة وتحديد المجتمعات المستهدفة وخاصة الضعيفة وتحديد الاحتياج في هذه المناطق المستهدفة وسكانها ورفع تقرير متكامل بذلك للمنظمة .

هذا ويستهدف مشروع تعزيز التكيف والتماسك الاجتماعي من خلال الاستجابة المتكاملة للمجتمعات الضعيفة في اليمن محافظة لحج في ثلاث مديريات وهي " تبن - وردفان - والمقاطرة " .