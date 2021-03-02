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رحلة دعم الإمارات لليمن (فيديوجراف)

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رحلة دعم الإمارات لليمن (فيديوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

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كشف فيديوجراف بأن الإمارات عملت على تقديم الدعم المستمر لليمن على مدار السنوات الأخيرة.

 

وأوضح الفيديوجراف أن مساعدات الإمارات تجاوزت 6 مليارات دولار لليمن منذ 2015، وتحديدا من أبريل 2015 إلى فبراير 2020 بلغت أكثر من 22 مليار درهم.

 

وأكد أن مساعدات الإمارات لليمن ركّزت  بشكل رئيسي على دعم الوضع الإنساني و تقديم الخدمات العامة لضمان استمرار التعليم والطب وغيرهم.

 

وكان هناك أهداف للمشروعات التي قدمتها الإمارات باليمن  منها تأهيل المدارس والمستشفيات وتأمين الطاقة

 

، وإعادة بناء المطارات والموانئ ومد الطرق وبناء المساكن و تأمين مصادر الرزق لشرائح متعددة من الشعب اليمني.

 

وحديثا كانت الإمارات أكثر المساعدين لليمن في أزمة حيث قدمت 122 طناً من المستلزمات والإمدادات الطبية لدعم اليمنيين و تعزيز جهود نحو 122 ألفاً من العاملين في الرعاية الصحية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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