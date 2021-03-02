وزارة التخطيط تدعو المانحين والمنظمات لإنقاذ ملايين النازحين من بطش الحوثيين في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كافة الشركاء الإقليميين والدوليين من الدول والمؤسسات المانحة والمنظمات الدولية والإنسانية إلى سرعة الاستجابة والتدخل العاجل لإنقاذ حياة الملايين من النازحين الذين وجدوا في محافظة مأرب ملاذا آمنا لهم هربا من بطش وعنف المليشيات الحوثية.



وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه، على ضرورة الإسراع برفع مستوى التدخلات الإنسانية في مأرب لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للنازحين، وذلك من خلال توفير المأوى والخدمات الأساسية الضرورية لتيسير سُبل المعيشة بشكل كريم ولائق.

وقالت وزارة التخطيط: إنها تتابع عن كثب ما آلت إليه الأوضاع في محافظة مأرب.. محذرة من استمرار عنف مليشيات الحوثي، كونه سيولد أزمة إنسانية مركبة قد لا يكون بمقدور المجتمع الدولي مواجهتها مستقبلا.

وجددت تأكيد استعدادها لتقديم كل التسهيلات الممكنة وتذليل أي صعوبات في سبيل تسهيل الوصول بالدعم والمساندة إلى المناطق والفئات المتضررة .. منوهة بأن الاستجابة الإيجابية والفورية من جانب الشركاء والمانحين والمنظمات ستكون موضع تقدير كبير .. معربة عن شكرها لدعمهم المستمر لليمن وشعبها.