رئيس الأركان يتفقد أبطال الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية السادسة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم، أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال بالمنطقة العسكرية السادسة.



ونقل رئيس الأركان، إلى الضباط والصف والجنود، تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، وتهانيهم بالانتصارات التي تحققت في مختلف الجبهات.. مثمناً التضحيات والملاحم البطولية التي يخوضها أبطال القوات المسلحة الميامين، والعمليات القتالية الناجحة التي تقوم بها المنطقة العسكرية السادسة.

وأكد أن أبطال الجيش في المنطقة العسكرية السادسة والمناطق العسكرية الأخرى سيصنعون النصر الكبير وسيخلصون الشعب اليمني والمنطقة والعالم من المشروع التدميري الذي تمثّله مليشيا الحوثي الإرهابية الإيرانية.

وقال " نريد لليمن الأمن والأمان والاستقرار وللشعب اليمني الحياة الحرة والكريمة بينما تسعى الفئة الحوثية الباغية الإرهابية لتدمير اليمن وتحويله إلى حضيرة تابعة لإيران وتجرد أبناء اليمن من هويّتهم اليمنية العربية".. مؤكداً أن هذا المشروع الخبيث لن يتحقق بفضل الله أولاً ثم بفضل تضحيات أبطال القوات المسلحة ورجال القبائل وبدعم وإسناد الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.