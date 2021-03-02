لقاء يناقش إمكانية إقامة معرض للمنتجات اليمنية والمصرية في القاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش رئيس مجلس الاعمال اليمني بمصر محمد المجاهد خلال لقائه اليوم برئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة محمد إمبابي امكانية اقامة معرض للمنتجات اليمنية والمصرية بالقاهرة قبل شهر رمضان المقبل.



وناقش اللقاء الافكار والتصورات الخاصة بإقامة المعرض والتسهيلات التي يمكن ان تقدمها الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة التي تعد احدى المحافظات التي تتكون منها القاهرة الكبرى، ويتواجد فيها النسبة الاكبر من ابناء الجالية والاستثمارات اليمنية.

حضر اللقاء الملحق التجاري بالسفارة اليمنية بالقاهرة انور زمام، ووكيل اول وزارة الصناعة المصرية عادل رزين، وعضو مجلس ادارة الغرفة التجارية مجدي عرابي.