وزير الشؤون الاجتماعية يبحث مع ممثل برنامج الأغذية العالمي توسيع تدخلات البرنامج في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن لوران بوكيرا، أوجه التنسيق والشراكة بين الجانبين وإمكانية توسيع تدخلات البرنامج بعموم المحافظات.



وشدد الوزير الزعوري، على أهمية التنسيق مع الوزارة بشأن العمل الإغاثي وعند إجراء المسوحات لامتلاك الوزارة قاعدة بيانات متمثلة بصندوق الرعاية الاجتماعية والذي يندرج في قوائمه الآلاف من الأسر الأشد فقراً بحاجة لدعم البرنامج .. مشيداً بجهود برنامج الغذاء العالمي في تقديم المساعدات ومواجهة خطر المجاعة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني .. متطرقا إلى تلف بعض المواد التابعة للبرنامج.

من جانبه استعرض ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن، مجمل الأنشطة والبرامج التي ينفذها البرنامج في اليمن .. مؤكداً أنه سيتم مراجعة كافة الإجراءات السابقة والعمل على تعزيز التنسيق والشراكة بشكل دائم مع الوزارة.

حضر اللقاء القائم بأعمال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع الرعاية صالح محمود، ومدير صندوق الرعاية الاجتماعية نجلاء الصياد، ومدير عام العلاقات الخارجية بالوزارة بسام فاضل ومدير برنامج الأغذية العالمي في عدن مونتيتا تشيموكا.