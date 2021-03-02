اجتماع موسع اليوم بعدن برئاسة وزير الكهرباء.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع موسع اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، جهود رفع القدرة التوليدية في المحطات الوطنية ومواجهة أحمال الذروة في الصيف القادم.



وتطرق الاجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبدالقادر باصلعة، ومدراء التوليد والإدارات الفنية المعنية وقيادة محطة الحسوة 2، إلى تأهيل وإصلاح محطة الحسوة وعددا من القضايا المتصلة بقطاع الكهرباء، إضافة إلى وضع المحطة القطرية وإعادة تشغيلها على ضوء العروض المقدمة من شركة بترومسيلة وشركة ( جي إي ) لإجراء أعمال الصيانة على المحطة.

وأكد الوزير على أهمية تكثيف جهود إدارات التوليد والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز الأعمال المناطة بها .. لافتا إلى ضرورة رفع درجة الاستعداد لمواجهة أعباء الصيف القادم وسرعة دراسة العروض المقدمة وتقديم الملاحظات الفنية عليها والبت فيها تمهيدا لعرضها على رئاسة الوزراء لاتخاذ ما يلزم، والخروج بتقرير متكامل حول أعمال صيانة المحطة في ضوء العروض ورؤية المختصين بالوزارة وصولا لرؤية متكاملة تمكن من وضع المعالجات الفنية المطلوبة وتنفيذ الصيانة بالشكل المناسب بما يضمن إعادة تشغيل المحطة القطرية بكفاءة عالية.