الوحدة التنفيذية تناشد ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺣﻴﺎﺓ أكثر من 14 الف نازح جديد في مارب بسبب تصعيد الميليشيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناشدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب اليوم ، المنظمات الدولية وكل شركاء العمل الإنساني في اليمن، للتدخل ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺣﻴﺎﺓ أكثر من (14) ألف نازح جديد في المحافظة نتيجة التصعيد الاخير لمليشيات الحوثي الانقلابية في المحافظة.



وقالت الوحدة التنفيذية للنازحين بمأرب في تقريرها الشهري عن حالة النزوح الجديد في المحافظة -تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه- أن التصعيد الحوثي في مأرب منذ مطلع يناير واستمرار قصفها الصاروخي والمدفعي لمخيمات النازحين في المحافظة أجبر نحو (14)ألف و(413) شخصاً بواقع (2059) أسرة على النزوح من مناطقهم مخيماتهم في مديريات صرواح ورغوان وبني ضبيان خلال الفترة من 7 الى 28 فبراير المنصرم والإنتقال إلى المناطق الجنوبية لمديرية صرواح وفي مدينة مأرب وضواحيها الجنوبية وفي مديرية الوادي .

وأكد التقرير إفتقار هؤلاء النازحين للحد الادني من مقومات الحياة اليومية .. مستعرضاً اهم الاحتياجاتهم الاساسية والضرورية من المواد الغذائية و الإيوائية والمياه والإصحاح البيئي وتوفير متطلبات الحماية والدعم النفسي وتقديم المعونات النقدية لهم وتجهيز العيادات الطبية والفصول الدراسية لاولادهم.

وطالبت ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ التنفيذية بمأرب من كافة ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ الانسانية والاغاثية ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ بالتحرك العاجل ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺣﻴﺎﺓ اﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎء ﻭﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ وتقديم ﺍلإغاثة الطارئة والعاجلة لهم وتوفير احتياجاتهم ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ من ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ .. داعية ﺍﻷﻣﻢ المتحدة ﻭ المجتمع الدولي الى ممارسة ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﻮﻗﻒ ﻫﺠﻤﺎﺗﻬﻢ المستمرة ﻋﻠﻰ محافظة ﻣــﺄﺭﺏ ﻭعدم ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ مخيمات وتجمعات ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ في المحافظة ﻭﺗﺠﻨﻴﺒﻬﻢ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺰﻭﺡ.