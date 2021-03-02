شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيخ سالم لملس الخليفي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور عبدالله سالم لملس وزير التربية والتعليم السابق، عزاه فيها بوفاة والده الشيخ سالم أحمد لملس الخليفي، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال والاسهامات الخيرية والمجتمعية.



وعبر نائب الرئيس في البرقية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة واقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل الخليفي، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.